Plastic Free Onlus, Ceriale e Millesimo primi comuni liguri a vietare il rilascio in aria di palloncini

Liguria. Plastica rimossa dall’ambiente, studenti sensibilizzati, protocolli istituzionali e primi Comuni virtuosi. Anche in Liguria il 2025 è stato un anno di crescita per Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un anno che “ha consolidato la presenza dell’associazione sul territorio regionale, con un aumento degli eventi, delle collaborazioni e del coinvolgimento delle amministrazioni locali, in linea con i traguardi raggiunti a livello nazionale”.

Nel 2025, Plastic Free ha infatti organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale in tutta Italia, coinvolgendo 53.487 volontari e rimuovendo 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti da spiagge, argini, boschi e centri urbani. L’associazione ha inoltre rafforzato la propria presenza nelle scuole con 939 appuntamenti didattici per 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e raggiunto quota 122 Comuni Plastic Free riconosciuti ufficialmente.

