Polisportiva del Finale, il presidente Schiappapietra stila il bilancio del 2025: “In programma un 2026 speciale in occasione del trentennale”

La Polisportiva del Finale si avvia verso un nuovo anno con la voglia di continuare a crescere insieme. Con il nostro Presidente, Stefano Schiappapietra, abbiamo ripercorso quanto fatto nel 2025 e tracciato lo sguardo verso i prossimi obiettivi in un 2026 che ha tanto di speciale.

“Il 2025 ed in particolare la prima parte della nuova stagione sportiva conferma l’ottimo lavoro da parte delle nostre sezioni e dei nostri settori sia in termini di numero di atleti che di qualità dei risultati ottenuti – dichiara Schiappapietra –. L’avvio o la prosecuzione di nuovi progetti inclusivi, il basket integrato, la collaborazione con l’Associazione Lettere Volanti, l’attività del settore baseball con l’Ospedale Santa Corona, rappresentano un valore per noi molto importante”.

