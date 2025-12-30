Sampdoria bacchettata dal giudice sportivo: tre ammende e due squalifiche nello staff

Genova. Era nell’aria visto quello che era successo durante e dopo la partita contro la Reggiana, con l’espulsione di Nicola Pozzi durante la gara e i cartellini rossi volati nel tunnel degli spogliatoi non solo all’indirizzo dei blucerchiati. Sampdoria ancora una volta protagonista nel documento di riepilogo del giudice sportivo per l’ultima giornata del 2025.

Tremila euro la sanzione alla società per un lancio di accendino al 40° del primo tempo e altri duemila euro a titolo di responsabilità oggettiva perché un collaboratore “ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina della società avversaria”.

