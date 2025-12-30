‘Santa’: “Ecco perché abbiamo bocciato il bilancio di previsione”

Dal Gruppo consiliare “Viva Santa”
Il nostro gruppo ha bocciato il bilancio di previsione 2026 proposto dall’Amministrazione Caversazio, ritenendolo coerente con un’impostazione amministrativa che, per molti aspetti, si discosta in modo significativo dalla visione e dalle priorità che avremmo individuato per la città. Non si tratta di un giudizio di valore, ma di una constatazione politica chiara e trasparente. Senza entrare nel merito tecnico del documento, dal bilancio emergono scelte che confermano una diversa idea di sviluppo e di attenzione al territorio.
Prendiamo atto, ad esempio, che il rifacimento del marciapiede di via Somalia, inizialmente programmato per il 2026, è stato rinviato al 2027. Constatiamo inoltre che il parcheggio multipiano in stazione è stato classificato come intervento a “priorità minima” e posticipato addirittura al 2028. Sul fronte del sociale, rileviamo come anche per il 2026 la Consulta del Volontariato disponga di un budget limitato a 40 mila euro, inferiore alla media del quinquennio 2020-2024 che si attestava sui 51 mila euro. Come già annunciato in Consiglio comunale, l’Amministrazione Caversazio non ha ritenuto di introdurre la gratuità dei mezzi Atp per tutti i cittadini di Santa Margherita Ligure over 70.
Questi esempi, pur non esaustivi, sono indicativi di una netta divergenza di visione amministrativa che il bilancio di previsione 2026 conferma.