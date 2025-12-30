COMMENTA
Savona, bidoni incendiati nell’Oltreletimbro: 43enne fermato dalla polizia, poche ore prima aveva aggredito gli agenti

Polizia Stato Savona

Savona. La Squadra Mobile della Questura di Savona, al termine di una mirata attività investigativa, ha fermato un uomo di 43 anni, originario del Marocco, con precedenti di polizia e ritenuto responsabile del reato di incendio doloso aggravato.

L’indagine ha preso avvio a seguito delle segnalazioni pervenute alcune notti fa al numero di emergenza 112 di un uomo che stava dando fuoco a diversi bidoni della raccolta rifiuti della società “SEA-S” nella zona di Corso Tardy e Benech. In quella circostanza sono intervenute sul posto le Volanti che hanno dato il via nell’immediatezza alle indagini per individuare il responsabile.

