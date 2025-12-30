Si è concluso il Presepe Vivente di Equi

Il Presepe Vivente di Equi Terme si è concluso confermandosi una delle rappresentazioni più suggestive della Betlemme al tempo della Natività grazie ad una partecipazione crescente e numerosa nelle quattro serate, a testimonianza della forza di una manifestazione capace di coinvolgere pubblico e territorio.

Il vescovo diocesano di Massa-Carrara-Pontremoli, fra Mario Vaccari, ha lasciato un messaggio di forte valore spirituale al termine della visita lungo l’intero percorso del presepe. “Il visitatore – ha sottolineato – attraversa i mestieri e la vita quotidiana fino alla grotta, centro di tutto. È lì che, nel nascondimento e nella semplicità, nasce Gesù mentre il mondo continua le sue occupazioni, cambiando il corso dell’umanità senza clamore”.

