Sicurezza idraulica ad Albenga, completato lo studio per la messa in sicurezza di rio Carenda

Albenga. È stato completato lo studio idraulico del rio Carenda, nel tratto compreso tra il ponte della via Romana e il ponte in località Regione Rapalline ad Albenga, con l’obiettivo di individuare le criticità esistenti e definire gli interventi necessari alla messa in sicurezza del corso d’acqua.

Lo studio, realizzato dall’ingegner Pietro Misurale con la società di ingegneria ITEC Engineering srl, ha analizzato il comportamento del torrente in occasione di eventi di piena con diversi tempi di ritorno. Le verifiche effettuate hanno evidenziato criticità significative in corrispondenza di alcuni attraversamenti e tratti con superamenti delle quote di sicurezza anche in presenza di eventi non eccezionali.

