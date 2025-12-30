Val Bisagno, nello studio del Politecnico un sistema di spostamento di massa alternativo allo Skymetro

Genova. Pochi giorni dopo lo stop ufficiale allo Skymetro con una delibera di giunta che certifica l’impossibilità a proseguire con l’appalto, il Comune di Genova inizia a ragionare sulla soluzione alternativa per la mobilità della Val Bisagno, soluzione contenuta nello studio affidato dall’amministrazione al Politecnico di Milano per un importo di poco più di 100mila euro.

Oggi una prima bozza dello studio, contenente quella che potrebbe essere la nuova modalità di sistema di spostamento di massa per la vallata, è stata presentata alla sindaca Silvia Salis e all’assessore alla Mobilità Emilio Robotti direttamente dall’ingegnere e docente del Politecnico Pierluigi Coppola, esperto di mobilità, insieme al suo staff.

