Valpolcevera, approvata la delibera comunale sull’addendum per la rigenerazione urbana

Area ex facchini certosa masterplan

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta della sindaca di Genova, Silvia Salis, e dell’assessore alle Opere strategiche e Lavori pubblici, Massimo Ferrante, lo schema del II Addendum al Protocollo d’intesa del 31 agosto 2022 per successiva sottoscrizione da parte di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Straordinario Progetto Unico, Regione Liguria, Comune di Genova e Rete Ferroviaria Italiana, nell’ambito del Progetto Integrato di Riqualificazione e Rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario “potenziamento Genova- Campasso”.

«È un atto fondamentale che andava assolutamente deliberato entro la fine dell’anno per non rischiare di perdere ulteriori risorse a causa dei tagli ministeriali – sottolinea la sindaca Silvia Salis – l’addendum è frutto con un confronto serrato che abbiamo avviato negli ultimi mesi con i residenti delle aree interessate e con il Commissario, Calogero Mauceri, che ringrazio per la costante disponibilità. L’obiettivo è dare nuove infrastrutture e nuove servizi alla città, mitigando il più possibile l’impatto per la cittadinanza nella fase di realizzazione dei lavori. Grazie alle risorse a disposizione quest’area della bassa Val Polcevera potrà presto beneficiare di importanti interventi di riqualificazione e rilancio».

