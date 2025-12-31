Affidate ad Ire le pratiche per la demolizione delle Carducci, lo sgombero finirà entro gennaio

Dopo l’avvio dello sgombero del blocco Carducci, il percorso verso il completamento del nuovo plesso scolastico di Sarzana entra in una fase operativa decisiva. Con una determinazione dirigenziale approvata il 30 dicembre, il Comune ha infatti affidato a Ire le attività amministrative e tecnico-amministrative necessarie all’affidamento dei lavori di demolizione dell’edificio rimasto ancora in piedi, intervento inserito nel Lotto 1 del progetto di sostituzione edilizia del complesso scolastico. L’atto prevede un impegno di spesa complessivo di oltre 44mila euro, destinati a coprire le funzioni di centrale di committenza, il supporto tecnico-amministrativo, oltre ai servizi di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e contabilità dell’intervento. La demolizione delle Carducci rappresenta un passaggio chiave per completare tutte le lavorazioni previste nel Lotto 1 entro le scadenze fissate dal PNRR e dai contributi del Gestore dei Servizi Energetici, con termine ultimo indicato al 31 marzo 2026.

Il provvedimento si inserisce in un iter già avviato nei mesi scorsi: a novembre era stato affidato il servizio di smontaggio degli arredi, trasporto nei magazzini comunali e pulizia dei locali, attività propedeutiche alla demolizione vera e propria e attualmente in fase avanzata, con conclusione prevista entro fine gennaio 2026. Con questa nuova determinazione, l’amministrazione comunale consolida il ruolo di IRE – società in house della Regione Liguria – quale soggetto incaricato di accompagnare le fasi più delicate dell’intervento, garantendo il rispetto delle tempistiche, dei vincoli finanziari e delle procedure previste per un’opera considerata strategica per il futuro scolastico della città. Un passaggio tecnico ma sostanziale, che segna l’ingresso del progetto Poggi-Carducci nella fase che porterà alla rimozione definitiva dell’edificio storico e al completamento del nuovo polo scolastico,

