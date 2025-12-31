Anche ad Arcola sarà in vigore ordinanza contro i botti di Capodanno

Il Comune di Arcola ha disposto il divieto di utilizzo di botti, petardi e mortaretti dal 31 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026. L’ordinanza sindacale, firmata dalla sindaca Monica Paganini, mira a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana durante il periodo delle festività. Il provvedimento vieta l’uso di artifici esplosivi a effetto sonoro in luoghi pubblici, aperti al pubblico e anche in aree private, estendendo la responsabilità anche a chi consenta l’utilizzo degli spazi di propria disponibilità. Restano invece consentiti gli artifici a effetto prevalentemente luminoso, come fontane e bacchette scintillanti.

Alla base della decisione, le ripetute criticità legate all’uso improprio dei materiali pirotecnici, anche di quelli liberamente vendibili, che possono provocare danni fisici alle persone, con particolare riferimento ai minori, oltre a generare situazioni di pericolo nelle aree densamente abitate. L’ordinanza richiama inoltre le circolari del Ministero dell’Interno e il quadro normativo che attribuisce al sindaco poteri contingibili e urgenti per la prevenzione dei rischi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com