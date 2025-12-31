Aretusa e Alfeo

“Si favoleggia che questo ﬁume sia l’Alfeo il quale, cominciando nel Peloponneso, e guidando la sua corrente sotterra a traverso del mare ﬁno al luogo dov’è la fontana Aretusa, quivi sbocchi di nuovo e vada al mare. E ne fan congettura da questo, che una ﬁala caduta dentro quel ﬁume in Olimpia fu trovata a Ortigia nell’Aretusa; e dall’osservarsi che questa s’intorbida quando in Olimpia si fa il sagriﬁcio de’ buoi”, così scriveva il geografo Strabone vissuto all’epoca di Augusto del quale era grande estimatore. Lo “scienziato” Strabone fa riferimento, nello specifico, a un antico mito che narra dell’amore controverso tra Alfeo, una divinità fluviale, e la ninfa Aretusa. Il mito racconta, o, per dirla col distacco di Strabone, favoleggia, di come la bellissima Aretusa, ninfa celebrata all’epoca per la sua incredibile bellezza, fosse divenuta prediletta della dea Artemide alla quale si era consacrata. Devota alla dea, partecipava con passione alle battute di caccia ma un giorno, forse attratta da una preda particolare, finì per allontanarsi dal gruppo delle compagne fino a trovarsi, sola e accaldata, presso le rive di un fiume. Le acque erano particolarmente limpide e invitanti così Aretusa, estremamente pudica, dopo aver verificato che nesuno potesse osservarla, si risolse a spogliarsi e a scendere nel fiume. Una volta immersa e compiaciuta cominciò ad avvertire una strana sensazione, le acque intorno a lei, invece di scivolare veloci a valle, tendevano a ristare formando mulinelli che sembrava la stessero carezzando. La pur piacevole sensazione inquietò la giovane che, in tutta fretta, abbandonò il fiume per fuggirne la seduzione eccessiva ma, magia mitologica, ecco che il corso d’acqua si manifesta nelle sue sembianze antropomorfe, quelle di un giovane dio che, anch’esso nudo e grondante di acqua cristallina, non nascondeva il proprio desiderio. La situazione, piuttosto eccitante, non poteva avere gli sviluppi che ci si potrebbe attendere, nel mito la castità e il pudore femminile, specie delle ninfe consacrate ad Artemide, è proverbiale, insomma, Aretusa si diede alla fuga nonostante le offerte d’amore del giovane e bellissimo Alfeo.

Mi sembra interessante sottolineare che il desiderio inequivoco di Alfeo viene descritto, nel mito, come un sentimento d’amore, la prossimità tra la naturale pulsione del giovane nei confronti di tanta bellezza e il sentimento d’amore era accettata dalla cultura antica, oggi i termini sono chiaramente distinti, il desiderio sessuale può essere accettato come tale senza riconoscervi almeno i prodromi del sentimento. Ma ciò che più interessa in questa riflessione è che la fanciulla non condivide le voglie del giovane e, viste le sue insistenze, decide di fuggire. Nella narrazione greca, l’amore, che comunque è di questo che tratta la leggenda, giustifica le insistenze di Alfeo, che oggi definiremmo uno stalker, il quale, dopo aver a lungo inseguita l’amata, senza riuscire a raggiungerla, la vede scomparire in una coltre di nebbia o, secondo altre versioni, in una nuvola. Le diverse narrazioni concordano sul fatto che la giovane, disperata, si rivolse alla dea Artemide per essere salvata dalle brame di Alfeo e la sua tutrice, solidale con gli intenti della ninfa, si mette in azione per allontanarla dalla vista di Alfeo, si sa, lontana dagli occhi lontana dal cuore. Resta da chiarire la ragione per cui l’intervento di Artemide sia stato così poco estremo, specie viste le prerogative della dea, ma nel mito nulla accade per caso; la riflessione in ottica psicologistica moderna parla del confronto fra il virginale pudore di lei e la focosa passione di lui, la fanciulla, inconsapevolmente attratta quanto spaventata, è naturale che fugga, il maschio, già navigato e con gli ormoni accesi, non può che perdere la testa e ostinarsi nel “cacciare la cacciatrice”. A questo punto pare che Artemide decida di allontanare la ninfa dalla Grecia e così la trasporta a Siracusa, sull’isola di Ortigia trasformandola, sembra su richiesta della giovane, in una limpida fonte.

