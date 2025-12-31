Asfaltature nel borgo di Arcola, come cambia la viabilità

Il Comune di Arcola informa che nei giorni 7 e 8 gennaio 2026 avranno luogo i lavori di asfaltatura della Strada Provinciale n. 19 (Centro storico di Arcola) nel tratto oggetto di manutenzione linea elettrica.

In particolare: sarà attivo un divieto di transito e di sosta, dalle ore 9 alle ore 18, nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi e innesto con Via Luschiato; sarà attivo divieto di sosta nella Piazza di fronte al Santuario della Madonna degli Angeli; sarà attivo un divieto di transito e di sosta in Via Luschiato nel primo tratto fino all’innesto con Via Del Monte dalle ore 9 alle ore 13. Verrà garantito il solo transito dei mezzi dedicati al servizio di trasporto scolastico, restano esclusi dal transito i mezzi ATC del trasporto pubblico locale.