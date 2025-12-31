Assunzioni Inps, centinaia di posti. Online i bandi per concorsi pubblici e mobilità

Sul portale dell’Inps sono freschi di pubblicazione bandi di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e avvisi di mobilità. Per tutte le informazioni su requisiti, scadenze e modalità di presentazione delle candidature si rimanda alle pagine dei singoli bandi: procedura di mobilità nei ruoli dell’INPS per 738 funzionari della famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi”; procedura per l’inquadramento nei ruoli dell’INPS di 13 unità di personale, in posizione di comando presso l’Istituto; concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 88 funzionari informatici; procedura di mobilità nei ruoli dell’INPS per 134 funzionari tecnici; bando di mobilità volontaria nei ruoli dell’INPS per la copertura di otto posti di dirigente di seconda fascia; concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 248 assistenti informatici.