Bolano, il borgo si anima con il Presepe vivente: due cortei tra tradizione, figuranti e sapori locali

Anche l’antico borgo di Bolano si prepara a rivivere la tradizionale rappresentazione del Presepe vivente, grazie al lavoro dei volontari della Parrocchia di Santa Maria Assunta e al patrocinio del Comune di Bolano. L’appuntamento è per sabato 3 gennaio e l’evento si suddividerà in due fasce orarie.

Alle 17 partirà da Piazza Matteotti il primo corteo che percorrerà le vie del paese allestite come la Betlemme di un tempo, con i figuranti che riporteranno in vita i mestieri più comuni, ognuno nella propria cantina. Novità di quest’anno sarà la presenza anche degli animali, come cavalli, pecore e conigli, che renderanno ancora più realistica la rappresentazione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com