Borghetto Santo Spirito, contributi a fondo perduto per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali di vicinato

Borghetto Centro Storico

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione nei locali sfitti del centro cittadino e di altre zone strategiche del territorio comunale.

L’iniziativa mette a disposizione 100.000 euro complessivi, con contributi fino al 60% delle spese ammissibili, per un massimo di 20.000 euro per ciascun progetto, ed è rivolta a chi ha avviato o intende avviare una nuova attività a partire dal 1° gennaio 2025, investendo su locali oggi inutilizzati e restituendo vitalità urbana alle aree più colpite dalla crisi commerciale .

