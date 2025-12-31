Borghetto Santo Spirito, contributi a fondo perduto per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali di vicinato

Borghetto Santo Spirito. Il Comune di Borghetto Santo Spirito ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’apertura di nuove attività commerciali di vicinato e pubblici esercizi di somministrazione nei locali sfitti del centro cittadino e di altre zone strategiche del territorio comunale.

L’iniziativa mette a disposizione 100.000 euro complessivi, con contributi fino al 60% delle spese ammissibili, per un massimo di 20.000 euro per ciascun progetto, ed è rivolta a chi ha avviato o intende avviare una nuova attività a partire dal 1° gennaio 2025, investendo su locali oggi inutilizzati e restituendo vitalità urbana alle aree più colpite dalla crisi commerciale .

» leggi tutto su www.ivg.it