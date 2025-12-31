Calice, Cacciavillani: “Ufficio postale senza internet da quindici giorni, si intervenga immediatamente per restituire alla comunità la piena funzionalità del servizio”

“Da oltre quindici giorni l’ufficio postale di Calice al Cornoviglio è privo di collegamento internet, una situazione che sta causando gravi disagi alla popolazione e impedisce il regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale”. Lo riferisce in una nota Alessandra Cacciavillani, esponente calicese di Fratelli d’Italia.

“L’assenza di connessione rende impossibili le normali operazioni di sportello: pagamento di bollette con scadenze imminenti, ritiro di raccomandate e atti ufficiali, operazioni postali e bancarie di base. A questo si aggiunge il Postamat esterno non funzionante, che da giorni segnala l’assenza di collegamento, privando i cittadini anche del servizio di prelievo – prosegue l’ex consigliera comunale -. Nonostante il disservizio totale, l’ufficio continua ad aprire regolarmente, costringendo i cittadini a lunghe attese inutili e generando comprensibile malcontento. Particolarmente grave è il disagio che ricade sull’impiegata in servizio, chiamata quotidianamente a giustificarsi per un problema non imputabile all’ufficio né al personale, ma dovuto esclusivamente al mancato ripristino della linea Tim”.

“È inaccettabile che nel 2025 un ufficio postale resti di fatto paralizzato per oltre due settimane senza una soluzione,

senza comunicazioni chiare all’utenza e senza misure alternative per garantire i servizi essenziali, soprattutto ad anziani, persone fragili e cittadini con obblighi e scadenze – conclude Cacciavillani -. Si chiede un intervento immediato e risolutivo, il ripristino urgente del collegamento internet e la riattivazione del Postamat, affinché venga restituita alla comunità la piena funzionalità di un servizio pubblico fondamentale. La pazienza dei cittadini è ormai al limite”.

