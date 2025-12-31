Crociere anche a Natale e Capodanno, va in archivio un anno record. Il personale del terminal: “Come festeggiare con una famiglia allargata”

Il porto spezzino chiude un 2025 da record per il traffico crocieristico, con oltre 750mila passeggeri, e si prepara ad aprire il nuovo anno nel segno della continuità. Merito dei tre approdi in altrettanti giorni simbolici del calendario: Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una presenza tutt’altro che scontata, che conferma il ruolo ormai strutturale dello scalo spezzino nei grandi itinerari anche fuori dall’alta stagione.

Al Molo Garibaldi, a Natale ha ormeggiato Costa Toscana, mentre per Santo Stefano la banchina era occupata da Aida Luna. E domani, primo giorno dell’anno, Costa Toscana farà il suo ritorno.

