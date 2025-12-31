Finale Ligure, i ringraziamenti dell’amministrazione al mondo del volontariato e alle Fondazioni

Finale Ligure. In occasione della conclusione dell’anno, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Finale Ligure, Luciana Di Mauro, unitamente al sindaco ed alla maggioranza, desidera esprimere “un sentito ringraziamento alle Fondazioni Pertica e Baracco, a tutte associazioni di volontariato rappresentate dalla Consulta del Volontariato e non, ai finalesi ed ai commercianti, per il prezioso impegno profuso nel corso dell’anno nelle attività a finalità solidale in favore delle persone più bisognose della comunità”.

“Anche quest’anno la Fondazione Pertica, attraverso il suo presidente Gino Soraggi e l’intero consiglio di amministrazione che ringrazio per la grande generosità, ha potuto perseguire le finalità previste nel proprio statuto ed elargire, in occasione del Natale, un consistente contributo ai bisognosi finalesi, frutto della rivalutazione del patrimonio e traguardando le volontà della famiglia Pertica, attiva da tempi antichissimi con i suoi intraprendenti capitani che iniziarono il commercio costiero di piccolo cabotaggio per passare negli anni alle grandi navi e al commercio verso il mondo”.

