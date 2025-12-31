Giovani calciatori in campo al “Cimma” in ricordo di Francesco Conti

Prenderà il via il primo fine settimana del nuovo anno la prima edizione del torneo giovanile esordienti memorial “Francesco Conti”, a ricordo del piccolo atleta prematuramente scomparso. Organizzazione affidata all’Usd Don Bosco, con la partecipazione di leve esordienti 2013-14 e squadre professionistiche sotto leva. Teatro della manifestazione il campo “F. Cimma” di Pagliari. Arbitraggi affidati ai dirigenti del sodalizio locale. Questi i gironi:
Girone 2013
Canaletto, Carrarese, Ceparana, Colli di Luni, Don Bosco nero, Don Bosco rosso, Lunigiana, Santerenzina, Tarros.
Girone 2014
Canaletto, Ceparana, Don Bosco nero, Don Bosco rosso, Fossone, Lunigiana, Pianazze, Spezia.