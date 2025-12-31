Il presidente della Regione Bucci augura buon anno ai liguri: “Mai dare per scontato il valore della pace”

Genova. Il 2026 sarà “una nuova sfida”, da affrontare con “fiducia, con energia e la voglia di non fermarci. Perché il futuro non si aspetta, si prepara con il lavoro, con le competenze, con le scelte giuste”.

Sono gli auguri che il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha rivolto ai liguri a poche ore dallo scoccare della mezzanotte e dell’arrivo del nuovo anno: “Il nostro compito è semplice e difficile allo stesso tempo: fare le cose, farle bene e farle fino in fondo. Continuare a costruire una Liguria che crea opportunità, che investe sulle persone, che non lascia indietro nessuno. Una regione che guarda avanti con ambizione e con obiettivi chiari”.

