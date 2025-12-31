Il sito web della Diocesi di Savona-Noli si rinnova

Savona. Il sito web diocesano Chiesasavona.it è online con una nuova veste grafica, fedele al tema istituzionale biancoblu e con immagini di località e beni culturali del territorio ma ora più accattivante e leggibile. Anche i contenuti sono stati riorganizzati in maniera da rendere meno “pesante” l’intero sito. Lo scopo è rendere la consultazione più “friendly” ai numerosi utenti che quotidianamente si aggiornano sulla vita e le attività della Diocesi.

Il sito istituzionale dà spazio alle notizie sull’operato del vescovo Calogero Marino (come la visita nelle zone pastorali attualmente in corso), alle iniziative promosse dai Servizi di Curia e Pastorali o dagli istituti religiosi, alle attività delle parrocchie, degli Organismi Diocesani e delle altre realtà ecclesiali savonesi. Numerosi anche gli appuntamenti segnalati sul Calendario dell’Anno Pastorale, consultabile nella pagina principale.

