Le nuove opere di Matteo Arfanotti in mostra a Sarzana con “Pareidolite”

Dall’1 al 18 gennaio, la La cadrega Art Gallery di Sarzana ospita Pareidolite, mostra personale di Matteo Arfanotti, a cura di Roberto Basso, gallerista e curatore dell’esposizione. La mostra inaugura giovedì alle ore 17.00 presso la sede della galleria in via Mazzini, 15 con ingresso libero. Pareidolite segna un momento particolarmente significativo nel percorso dell’artista, presentando per la prima volta al pubblico una nuova fase della sua ricerca pittorica, maturata negli ultimi anni e finora rimasta inedita sul piano espositivo.

Matteo Arfanotti sviluppa il proprio linguaggio visivo a partire dal disegno, pratica fondante e costante della sua formazione, per approdare progressivamente alla pittura come spazio privilegiato di indagine simbolica e immaginativa. Nel corso del tempo, la sua ricerca ha attraversato cicli iconografici riconoscibili – dalle figure archetipiche ispirate alle statue stele della Lunigiana, ai volti femminili sospesi tra presenza e distanza – caratterizzati da una forte tensione narrativa e da un equilibrio tra materia, segno e visione. Parallelamente all’attività pittorica, Arfanotti ha sviluppato una lunga e intensa esperienza nel mondo del bodypainting, che lo ha portato a ottenere numerosi riconoscimenti internazionali e a lavorare in contesti artistici e performativi in tutto il mondo. Questo percorso ha inciso profondamente sul suo modo di concepire l’immagine, la superficie e la percezione visiva, contribuendo a una progressiva sintesi formale e a una maggiore libertà espressiva.

