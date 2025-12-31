Meteo, ultimo dell’anno all’insegna del vento e del calo delle temperature in Liguria

Liguria. Aria più fredda proveniente dal nord-est europeo inizia ad affluire sul Nord Italia e in parte anche sulla Liguria, il Limet, Associazione ligure di meteorologia, rimarca nelle previsioni che si tratta in ogni caso di correnti per lo più secche, quindi la stabilità continuerà a farla da padrona.
Per oggi, 31 dicembre, occorrerà però fare attenzione alla tramontana molto forte sin dalle prime ore della giornata, con raffiche fino a burrasca in particolare negli sbocchi vallivi di Genova e Savona.