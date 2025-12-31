Notte di San Silvestro, quindici location per brindare al 2026

E siamo arrivati alle fine del 2025, superando il primo quarto di secolo. Come festeggiare il muovo anno?La notte di San Silvestro offre mille possibilità per chi vuole viverla in allegria. Assieme a parenti o amici con piatti acquistati in rosticceria o preparati e consumati nel tepore della casa; cenoni al ristorante, molti quelli esauriti. Si sono anche moltiplicate le feste in piazza con musica, danze e brindisi a mezzanotte; c’è anche chi attende il 2026 a teatro. Nonostante la stagione sciistica e i viaggi in Paesi caldi, dopo Natale in Riviera sono arrivati molti turisti che condividono la notte di San Silvestro con i residenti.

Senza dimenticare chi trascorre la notte davanti al televisore stappando una bottiglia e tagliando una fetta di pandolce allo scoccare della mezzanotte. Il picco influenzale terrà molti a casa perché malati o per non sfidare il freddo. Un pensiero va anche a chi trascorre la notte lavorando: personale sanitario degli ospedali e del 118; i vigili del fuoco; il personale in servizio nei trasporti, naviganti compresi; le forze dell’ordine che dovranno badare al rispetto dei divieti relativi ai botti, alcol, vetro, spray urticanti,

» leggi tutto su www.levantenews.it