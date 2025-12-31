Nuova diga, Bucci: “Potenziale ritardo di sei mesi per i ricorsi sulla fase B ma troveremo una soluzione”

Genova. La posa dei cassoni, standard e maxi, procede secondo la tabella di marcia – “ne abbiamo tre pronti per essere messi in mare all’inizio di gennaio” – ma sulla nuova diga di Genova, la madre della grandi opere portuali, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che è anche commissario straordinario alla realizzazione della nuova diga foranea, teme un “potenziale ritardo di sei mesi relativamente alla fase B”.

Il motivo sono tre ricorsi, al Tar e al Consiglio di Stato, presentati da tre dei quattro soggetti che hanno partecipato alla gara per il project management (la direzione dei lavori). “Chi non ha vinto, ha presentato ricorso, la gara per la costruzione non ha avuto problemi ma quella per il project management sì e però abbiamo bisogno di entrambi per procedere” aggiunge Bucci, nell’intervista di fine anno a Genova24 che pubblicheremo nella sua forma integrale domani, giovedì 1 gennaio.

