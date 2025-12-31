Presidio davanti al carcere Villa Andreini, gli attivisti: “Per chi vive e sopravvive dentro quattro mura, non siete soli”

Presidio a sostegno delle persone detenute organizzato da coordinamento Riconvertiamo Seafuture – Restiamo Umani che si sono ritrovati nel parcheggio del carcere di Villa Andreini in piazza Falcone e Borsellino 1.

In un accorato appello alla partecipazione il coordinamento in una nota scrive: “Per le persone chiuse dentro 4 mura. Per le 78 persone che nel 2025 in Italia hanno deciso di togliersi la vita tra quelle mura. Per le 233 persone che nell’ultimo anno sono morte lá dentro. Per le migliaia di persone che dentro quelle 4 mura vivono in condizioni disumane. In più di 30 carceri italiane non sono garantiti nemmeno 3 metri quadri per ogni persona detenuta. Per circa le 9.100–9.400 prigioniere e prigionieri detenute nelle carceri israeliane spesso lontane dai territori occupati, il che rende difficili le visite familiari, in condizioni inumane e con la sola colpa di essere palestinesi. Testimonianze e rapporti di Human Rights Watch, Amnesty International e B’Tselem descrivono abusi sistematici, sovraffollamento e privazioni: percosse, legature estreme, umiliazioni fisiche e verbali, e — in casi documentati — stupri di gruppo e violenze sessuali, soprattutto nella base di Sde Teiman, definita da osservatori Onu un “campo di tortura”. Almeno 75 palestinesi, inclusi bambini e donne, sono morti in detenzione dal 2023, spesso per malnutrizione, torture o mancanza di cure mediche. Esperti Onu parlano di “crimini contro l’umanità”, denunciando un clima di impunità totale: le indagini israeliane sono rare e inefficaci, in violazione delle Convenzioni di Ginevra e della Convenzione contro la tortura”.

“Per loro, per noi, per chi oggi subisce la repressione di governi sempre più autoritari e fascisti, per chi non ci sta a farsi strappare dalle mani la libertà di dissentire, di manifestare contro le guerre, i genocidi – aggiungono nella nota -. Per chi vuole riprendersi spazi di vita all’interno nelle città e vedere riconosciuti i diritti ad una vita degna, a un lavoro e ad un salario degno e un sistema educativo e sanitario che sia efficente. Per chi vive e sopravvive dietro quelle 4 mura, perché non siete soli, non siete sole. Da Spezia alla Palestina, per un 2026 in cui di carcere non si muoia più ma neanche di carcere si viva. Buon anno a tuttx, dentro e fuori, sempre in lotta”.

