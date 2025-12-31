Rapallo: è mancato Carlo Bellati, aveva 88 anni. Già presidente Usl 17

E’ mancato Carlo Bellati, 88 anni protagonista della vita rapallese della seconda metà del ‘900. Era stato consigliere comunale; presidente dell’Us 17, madre della Asl4; fondatore del Sestiere Seglio-San Rocco. Aveva cercato di migliorare la sanità nel Tigullio ed aveva ottenuto risultati apprezzabili. Era una persona molto stimata sia per le sue idee sia per quanto riusciva a realizzare. Lascia in un immenso dolore la moglie Adriana e le figlie Susanna ed Elena. I funerali saranno celebrati venerdì 2 gennaio alle 16 nella basilica dedicata ai Santi Gervasio e Protasio,

Foto dal sito facebook di Carlo Bagnasco

