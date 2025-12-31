COMMENTA
CONDIVIDI

Rapallo: è mancato Carlo Bellati, aveva 88 anni. Già presidente Usl 17

Rapallo: è mancato Carlo Bellati, aveva 88 anni. Già presidente Usl 17

Generico dicembre 2025

E’ mancato Carlo Bellati, 88 anni protagonista della vita rapallese della seconda metà del ‘900. Era stato consigliere comunale; presidente dell’Us 17, madre della Asl4; fondatore del Sestiere Seglio-San Rocco. Aveva cercato di migliorare la sanità nel Tigullio ed aveva ottenuto risultati apprezzabili. Era una persona molto stimata sia per le sue idee sia per quanto riusciva a realizzare. Lascia in un immenso dolore la moglie Adriana e le figlie Susanna ed Elena. I funerali saranno celebrati venerdì 2 gennaio alle 16 nella basilica dedicata ai Santi Gervasio e Protasio,

Foto dal sito facebook di Carlo Bagnasco

» leggi tutto su www.levantenews.it