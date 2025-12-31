Recco: gli auguri di buon anno del sindaco Carlo Gandolfo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Carissime concittadine, carissimi concittadini,

rivolgo a tutti voi, anche a nome dell’Amministrazione comunale, felice anno nuovo. Questa giornata ci invita a riflettere su l’anno trascorso e a guardare al futuro con impegno e fiducia nelle potenzialità del nostro territorio. Il 2025 è stato segnato da conflitti e crisi umanitarie che hanno generato incertezza anche nelle nostre comunità. L’Amministrazione ha continuato a lavorare per rafforzare la coesione sociale, sostenere i più fragili, valorizzare il volontariato e promuovere l’inclusione. Nello stesso tempo, sono stati portati avanti interventi e progetti per migliorare servizi, infrastrutture, scuola, ambiente e qualità della vita, grazie alla collaborazione di assessori, consiglieri, dipendenti comunali e tanti volontari che hanno contribuito a rendere più forte la nostra comunità.

