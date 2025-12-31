Sampdoria, 2025 da dimenticare: solo otto vittorie

Genova. Un bilancio magro: 36 le partite disputate in questo 2025 (esclusi i playout), solo otto le vittorie, 14 i pareggi, 14 le sconfitte. Un totale di 38 punti conquistati nell’anno solare che non consentirebbero idealmente di raggiungere un’ipotetica salvezza. Nel 2024, per fare un confronto, i punti erano stati 52. Nel 2023, che comprende anche la stagione della retrocessione in serie B, erano stati meno: 36.
Nella stagione 2024-2025 da gennaio 2025 a fine campionato, esclusi i playout, la Sampdoria ha giocato 18 partite: solo quattro le vittorie (Cosenza, Modena, Cittadella, Salernitana), nove i pareggi, cinque le sconfitte. 21 i punti conquistati.