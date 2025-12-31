Si fa male cadendo in una zona impervia nei pressi di Torpiana, elitrasportato a Genova

Nel pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti nei pressi di Torpiana, nel comune di Zignago, per il recupero di un uomo infortunatosi cadendo in una zona impervia. Sul posto si sono recate più squadre Vdf: da Brugnato con cinque unità su autopompa serbatoio e fuoristrada, dalla Centrale due unità con autofurgone Saf (Speleo alpino fluviale) e da Genova è arrivato l’elicottero Drago. Intervenuti anche personale del 118 con automedica Delta 3, della Pubblica assistenza di Zignago con mezzo di soccorso e del Soccorso alpino e speleologico. La persona infortunata è stata vericellata sull’elicottero Drago e trasportata all’aeroporto di Genova in codice giallo.

