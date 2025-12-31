TPL Linea, approvato l’aggiornamento del Piano Industriale: nel 2026 in servizio 7 nuovi autobus elettrici

Savona. Il 23 dicembre 2025 l’Assemblea dei Soci di TPL Linea ha “approvato l’aggiornamento del Piano Industriale esprimendo sensibile condivisione per la conferma del percorso intrapreso dall’Azienda, per tutte le attivita’ iniziate e concretizzate anche nelle infrastrutture e le prospettive delineate per i prossimi anni”.

Il 2026 si aprirà con un ulteriore passo avanti verso la mobilità sostenibile: entreranno infatti in servizio 7 nuovi autobus elettrici “total green”, a zero emissioni, “a conferma dell’impegno concreto di TPL Linea per l’innovazione, la qualità del servizio e la tutela dell’ambiente”. Di questi, 6 autobus saranno destinati al servizio di linea, mentre 1 mezzo sarà dedicato al noleggio.

