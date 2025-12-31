Un primo dell’anno dedicato alla cultura: i musei e le aree archeologiche aperti

Passata la notte di festa e una bella dormita il primo dell’anno si può passare anche rinfrescando l’intelletto, magari con una visita a qualche mostra o un sito archeologico. Per passare un primo dell’anno dedicato alla cultura la Spezia e provincia offrono diverse occasioni.

In città dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare il Camec mentre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 le sale della Fondazione Carispezia ospitano “Snoopy Academy” dedicata alle tavole di Charles M. Shultz, creatore di Peanuts, con laboratori per i più piccoli.

Sempre nella giornata di domani la villa Romana del Varignano sarà aperta dalle 11 alle 15 (ultima entrata alle 14.15). Parlando sempre di antichità e spostandosi a Luni ci sarà un’apertura straordinaria per il primo giorno dell’anno. Nel dettaglio, giovedì 1° gennaio 2026 l’area archeologica e il museo saranno aperti dalle 14 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. Biglietto intero 5 euro, biglietto ridotto 2 euro, ingresso gratuito per i minori di 18 anni.

