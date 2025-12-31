Vigili del fuoco recuperano due carcasse di cinghiale sulle spiagge tra Punta Corvo e Tellaro

Nella giornata odierna i Vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti con personale sommozzatori e soccorritore acquatico per il recupero di due cinghiali trovati morti sulle spiagge tra Punta Corvo e Tellaro. Le operazioni sono state svolte con l’utilizzo del gommone dei Vigili del fuoco per raggiungere la zona e di un piccolo battello pneumatico per arrivare alla spiaggia e caricare le due carcasse, che sono poi state trasportate al Molo Italia e qui consegnate a personale dell’Asl 5, che se ne è preso carico.

