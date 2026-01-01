Andora saluta il 2026 con l’ottavo Cimento Invernale: in 190 hanno sfidato il mare

Andora. Questa mattina (1 gennaio), la spiaggia antistante i Bagni Holiday è stata la cornice dell’ottava edizione del Cimento Invernale di Andora. Un appuntamento ormai tradizionale, organizzato dal Comune di Andora insieme alla Lega Navale Italiana di Andora.

L’evento, presentato da Gianni Rossi, ha visto la presenza del sindaco Mauro Demichelis e ha registrato un’adesione significativa con ben 190 iscritti pronti a sfidare il cosiddetto “mare d’inverno”: temperatura dell’aria di 9 gradi e acqua ferma a 15 gradi.

» leggi tutto su www.ivg.it