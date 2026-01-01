Arriva alla Spezia la fiaccola delle olimpiadi invernali: il 9 gennaio sospeso il mercato del venerdì

In occasione del passaggio della fiamma olimpica per la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali e l‘edizione dei Giochi paralimpici Invernali del 2026 nel centro cittadino, previsto per la giornata di venerdì 9 gennaio, il Comune della Spezia ha disposto la sospensione del consueto mercato settimanale di viale Garibaldi e delle zone limitrofe. Secondo quanto stabilito dalla determina dirigenziale, tutte le aree interessate dal transito dovranno essere mantenute libere da banchi, veicoli e attrezzature mobili per l’intera durata dell’evento.

L’atto amministrativo cita il rispetto del Regolamento di mercato comunale e del Testo Unico del Commercio (Legge Regionale n. 1/2007). Il compito di far rispettare il divieto di occupazione del suolo pubblico e di gestire le modifiche alla mobilità è affidato al SUAP, al Servizio Mobilità e alla Polizia locale.

