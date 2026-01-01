Aumento pedaggi autostradali, Sanna (Pd) annuncia un’interrogazione

Genova. “Nel silenzio totale della Regione Liguria e del Governo, scatta l’ennesimo aumento dei pedaggi autostradali. Ancora una volta a pagare sono i liguri”, lo dice in un post Armando Sanna, capogruppo del Pd in consiglio regionale, che annuncia iniziative in via Fieschi sul tema.

“Ancora una volta a guadagnare sono i concessionari, mentre noi continuiamo a viaggiare su autostrade tra le più care d’Italia e anche tra le più disastrate: cantieri infiniti, corsie chiuse, code quotidiane, incidenti continui. È inaccettabile”, afferma.

