Bucci, intervista di fine anno: dal termovalorizzatore al secondo punto nascite nel savonese, passando per la riforma della sanità

Liguria. Il 2026 sarà l’anno in cui la riforma della sanità dovrà dare i suoi effetti – “vogliamo che nessun ligure debba più essere messo in lista d’attesa”, in cui dovranno sbloccarsi definitivamente le partite dei nuovi ospedali Galliera ed Erzelli, in cui si potrà concretizzare “la soluzione per la chiusura del ciclo dei rifiuti e quindi per abbassare la Tari” ma sarà anche l’anno della verità per il futuro dell’ex Ilva e per un cambio di passo nella rete di infrastrutture di collegamento tra la Liguria e il resto del Paese. E non manca un passaggio obbligato anche su tematiche savonesi come il termovalorizzatore e un possibile, secondo punto nascite nel savonese.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci tocca questi e altri aspetti in un’intervista a Genova24, senza tralasciare gli aspetti più politici che riguardano la riorganizzazione della giunta, il rapporto con i cittadini e quello con cui ha “preso il suo posto”, la sindaca di Genova Silvia Salis.

