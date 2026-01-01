Camogli: Concerto di Capodanno al Teatro Sociale sabato 3 gennaio

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale di Camogli

Sabato 3 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Sociale di Camogli inizia la programmazione del 2026 con un Concerto di Capodanno che si discosta da quelli consueti a base di valzer straussiani. Il programma, infatti, sarà interamente dedicato a brani appartenenti alla tradizione dell’opera lirica italiana dell’800 e del ‘900: Bellini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni e Puccini. Le loro pagine più famose rievocheranno l’epoca d’oro dell’opera italiana, un tesoro musicale inestimabile, dal 2023 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco.

» leggi tutto su www.levantenews.it