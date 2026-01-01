Camogli: teatro, falò, danze, un’indimenticabile notte di San Silvestro

A Camogli pienone al “Capodanno al Teatro Sociale” che ha proposto la commedia brillante “Le prénom” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Depalorte con la regia di Antonio Zavatteri (versione italiana di Fausto Paravidino). In scena Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo, Aldo Ottobrino. Sul molo Giorgio un inatteso e applaudito spettacolo pirotecnico e il falò. Una serata ricchissima e apprezzata da un numero pubblico. Infine in piazza Colombo riuscita serata con Dj Luca Rosack, brindisi di mezzanotte, spettacolo di luci e falò di fine anno dopo la mezzanotte.

» leggi tutto su www.levantenews.it