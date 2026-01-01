COMMENTA
Capodanno “da ricovero”, 19enne perde tre dita per un petardo in piazza Delle Erbe

ambulanza notte croce verde

Genova. L’ordinanza anti botti del Comune di Genova, peraltro nella sua forma ammorbidita dopo i ricorsi al Tar, è stata solo in parte un deterrente per chi ha voluto salutare il 2026 tra botti e fuochi d’artificio – esplosi in maniera massiccia in diversi quartieri della città – e c’è chi, a causa di un petardo, è finito all’ospedale con tre dita amputate.

L’incidente più grave si è verificato poco dopo la mezzanotte in piazza Delle Erbe, nel centro storico, dove un ragazzo di 19 anni si è ferito maneggiando materiale pirotecnico. Il petardo gli è esploso in mano prima che potesse lanciarlo.

