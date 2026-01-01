Capodanno “da ricovero”, 19enne perde tre dita per un petardo in piazza Delle Erbe

Genova. L’ordinanza anti botti del Comune di Genova, peraltro nella sua forma ammorbidita dopo i ricorsi al Tar, è stata solo in parte un deterrente per chi ha voluto salutare il 2026 tra botti e fuochi d’artificio – esplosi in maniera massiccia in diversi quartieri della città – e c’è chi, a causa di un petardo, è finito all’ospedale con tre dita amputate.

L’incidente più grave si è verificato poco dopo la mezzanotte in piazza Delle Erbe, nel centro storico, dove un ragazzo di 19 anni si è ferito maneggiando materiale pirotecnico. Il petardo gli è esploso in mano prima che potesse lanciarlo.

