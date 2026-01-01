Chiavari: Capodanno è un successo, tra tradizione e novità

Grande successo per le iniziative di Capodanno che si sono svolte a Chiavari per accogliere il 2026. Sono migliaia le persone che hanno preso parte ai festeggiamenti nelle location e nei locali della città grazie anche al servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal Comune che ha permesso gli spostamenti fini alle 3:30 del 1 gennaio.

Tante sono state le opportunità a partire dalla immancabile Zabaionata a Rupinaro, che ha rappresentato anche un’occasione importante di beneficienza con i volontari che hanno raccolto fondi durante la festa. Bilancio positivo anche per il dj set in Piazza Mazzini, cuore pulsante del Capodanno chiavarese, e per la festa nel rinnovato Lido a cui hanno preso parte più di 500 persone, con panettone e spumante offerti dall’Amministrazione.

