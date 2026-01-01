Chiavari: tanti applausi per la “Tigullio Big Band Jazz Orchestra”

Tra le proposte musicali di inizio 2026, oggi pomeriggio a Chiavari l’atteso concerto “La voce del presente e del futuro” nell’ambito di “DicembreMusica”, organizzato dalla Filarmonica “Città di Chiavari” con il supporto del Comune. Tantissimi gli applausi in un Auditorium “San Francesco” senza un posto libero.

Sul palco la “Tigullio Big Band Jazz Orchestra” diretta dal Maestro Danilo Marchello, nelle vesti anche di conduttore, con le belle voci di Linda Emma Rose ed Elena Ventura che hanno offerto un viaggio attraverso musiche e canzoni che hanno toccato stili differenti dallo swing al bebop, dal soul alle musiche contemporanee. Tutto con un filo conduttore: l’amore a 360°.

