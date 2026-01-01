E’ in via di definizione la prima cessione ufficiale dello Spezia nella sessione di mercato di gennaio. Nelle ultime ore sono stati fatti passi avanti decisivi per il passaggio di Andrea Cistana al Bari dove il difensore arriverà con la formula del prestito secco. Arrivato in estate da svincolato il centrale classe 1997 non ha convinto né D’Angelo né Donadoni e a breve dovrebbe concretizzarsi un interesse già palesato da una quindicina di giorni da parte del club biancorosso.

L’articolo Cistana in prestito dallo Spezia al Bari, passi avanti decisivi nella trattativa proviene da Città della Spezia.

