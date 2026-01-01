Con Club+ coupon con promozioni e sconti negli esercizi del territorio. Dai un’occhiata all’ultima novità in casa Cds

Città della Spezia ha lanciato da qualche mese il servizio CLUB+ COUPON, una novità assoluta nel panorama editoriale spezzino. Un altro modo per avvicinare la galassia del quotidiano on line ai lettori con una formula innovativa e digitale: eravamo partiti con la newsletter “Venticinquesima ora” lanciata nel dicembre scorso e cresciuta inesorabilmente in questi primi dieci mesi di vita. Avevamo proseguito con la rubrica “Il Cuciniere“, varata a marzo in nome dell’identità culinaria e territoriale e a disposizione dei lettori che vogliono cimentarsi con la cucina locale e confrontare le ricette imparate in famiglie con quelle proposte dalla nostra Daniela Vettori e da tutti coloro che, mano a mano, hanno deciso di inviarcele.

gratuitamente a coupon con promozioni e sconti presso note realtà economiche e culturali della Spezia e della provincia. Chi diventa amico avrà così tantissime opportunità: servizi e prodotti a prezzi ridotti, sconti chiari e immediati in un nutrito paniere di negozi ed esercizi commerciali su prodotti alimentari, bricolage, arredamento… Convenzioni che contribuiscono a rafforzare il concetto di community del nostro territorio. Lo scopo è ancora una volta duplice: rafforzare una comunità che in questi anni è sempre cresciuta conferendo fiducia, credibilità e forza al media informativo e nel contempo avvicinarla a una serie di realtà che attraverso questo nuovo servizio, si mettono in vetrina. Come funziona? E' presto detto. Registrandovi semplicemente e Club+ sarà possibile ottenere

