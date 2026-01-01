E se ho bisogno di un medico il primo dell’anno? Ecco a chi rivolgersi in provincia

A seguito della sottoscritta intesa tra la Giunta regionale e i medici di Medicina Generale che prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta durante le festività, al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale del MMG, ecco gli studi dei professionisti nella provincia spezzina che saranno aperti il primo giorno dell’anno:
ore 8-12 Dott. Bertani Rossano Corso Cavour n. 339 La Spezia