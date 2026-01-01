Ultimo dell’anno al lavoro per i vigili del fuoco di Brugnato chiamati ad intervenire intorno alle 16 del 31 dicembre ai Casoni di Suvero, nel comune di Rocchetta Vara per un incendio di pascolo sul confine con la provincia di Massa Carrara. Dopo aver terminato un soccorso a persona urgente nella propria area di competenza ha raggiunto la squadra levantese per dare supporto Alle 20 il personale del distaccamento di Levanto è poi rientrato in sede: l’incendio è stato presidiato tutta la notte dal personale VF e AIB e questa mattina è stato dato per spento.

L’articolo Fine anno in servizio per i vigili del fuoco: spento stamattina un incendio ai Casoni proviene da Città della Spezia.

