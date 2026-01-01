Gruppo “Progetto Millesimo”: “Il bilancio 2026 è solo un esercizio contabile senza sviluppo per il paese”

Millesimo. “Il bilancio di previsione 2026 è ancora una volta privo di visione strategica, di coraggio politico e di una reale capacità progettuale per il futuro del territorio”. Così il capogruppo di minoranza Aldo Picalli commenta il voto contrario in consiglio comunale al documento finanziario.
“Parliamo di un bilancio che per il 2026 prevede entrate complessive superiori a 14,4 milioni di euro, ma che destina agli investimenti reali appena circa 1,67 milioni di euro, senza un disegno organico di sviluppo, senza una strategia strutturata e senza una prospettiva di medio-lungo periodo – afferma il capogruppo di “Progetto Millesimo” – Il cosiddetto risultato presunto di amministrazione, pari a oltre 1,3 milioni di euro, viene presentato come elemento di equilibrio finanziario, ma in realtà rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione che accumula risorse senza trasformarle in opportunità concrete per la comunità”.