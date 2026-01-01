Impianti sportivi, Bianchi (Fdi): “Rilancio nel 2026? Salis dica come”

Genova. “L’unica certezza per i genovesi è che il 2026 si è aperto esattamente come si è chiuso il 2025 con tanti proclami del sindaco ma senza risposte concrete. Salis si augura che questo sia l’anno del rilancio dell’impiantistica sportiva a partire dallo stadio Carlini dimenticandosi però di non aver previsto risorse a bilancio prima del 2028”. Così Alessandra Bianchi, capogruppo di Fdi in consiglio comunale a Genova.

“Sul futuro del Ferraris resta grande incertezza e considerando che il sindaco ha sempre preso ad esempio il ‘caso Firenze’ le premesse non sono certamente rassicuranti. Anche sul Palasport abbiamo assistito ad una narrazione artefatta, smentita dai numerosi dietrofront”.

