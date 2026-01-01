COMMENTA
Cronaca

Incendio Crans Montana, parte dalla Liguria un team sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati del Villa Scassi

Liguria. È pronto a partire dalla Liguria verso la Svizzera un team di personale sanitario specializzato del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova per garantire supporto operativo dopo la tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno a Crans Montana.

Le operazioni sono supportate dalla Protezione civile regionale, con il coordinamento del Dipartimento nazionale attraverso il capo Dipartimento Fabio Ciciliano, dopo l’alert inviato dal Centro Europeo di coordinamento delle emergenze.

